沒有零用錢 靠學業賺獎學金「外快」 這個高中生竟全捐出去

2019-02-25 20:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中學生洪兆志從小沒零用錢，除壓歲錢，頂多只能靠學業獎學金賺「外快」，錢雖存得辛苦，洪兆志卻主動向家人要求自付學費，甚至全捐助弱勢，高中參加榮譽服務隊，刮風下雨都要站崗指揮交通，他不以為苦，更能兼顧功課，學測考出74級分。

洪兆志出身小康家庭，但雙親教育子女之道很另類，從小不給子女零用錢花用，唯一例外僅過年的壓歲錢是獲取資源的有限管道，洪兆志很爭氣，學業表現優異，國中起學校會發獎學金給名列前茅的學生，讓他開始有「外快」收入。

但洪兆志因從小沒有零用錢，早已養成不亂花錢的習慣，小孩最愛的零食他從不買，炎炎夏日也不易買冷飲來喝，存下的「外快」極少有機會動支，想到不讓雙親太辛苦，竟主動跟家人說，他要自己付學費。

國中時他意外發現學校設有「教育儲蓄戶」，得知是為照顧突遭變故等弱勢學生所設的愛心專戶，讓他毅然決定要把賺到的獎學金捐出去，國中每學期只要一存到500元就捐出去，升上高中，他延續這個愛心舉動，在人才濟濟的一中校園，他靠專注學習，讓自己的成績維持校排前30大，申請校外獎學金，扣掉自付學費，每學期還能捐3、4千元。

洪兆志說，把錢捐出去雖未必知道幫助對象是誰，但他相信若有人在需要時被拉一把的快樂，跟幫助人的感覺應是一樣的，這種快樂遠大於錢拿來自己花用，他不覺心疼。

熱心的他高中更參加榮譽服務隊，刮風下雨都要指揮學校附近交通，洪兆志說，過程有辛苦，但他也學到團隊合作及毅力。

大學學測他考出74級分，目標在醫科的他說，還要再努力一次，希望能達成目標，再去幫更多人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/