助弱勢學子翻轉人生 苗栗家扶盼募150萬獎學金

2019-02-14 12:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗家扶中心扶助弱勢學子，使他們得以在求學路上得以無後顧之憂，多年來培育許多優秀人才，如於AI機器領域、運動防護、數位電子及搏擊散打等學有專精的學子，也利用課餘時間輔導其他家扶弱勢孩童。家扶中心表示，迎來新學期將準備500萬獎助學金協助弱勢學子，但目前尚缺150萬，盼各界能伸出援手。

受家扶協助、努力鑽研生物機器人的「AI達人」李世鈺，過去未來賺取生活費拚命打工，難以兼顧學業，使得求學路上走得坎坷，但受到家扶獎助學金協助後，使他得以無後顧之憂，全心衝刺專長，在機器人賽事上屢獲佳績，未來也盼成為工程師，並將所學回饋社會。

學業優異、兩度獲海外交換學生的「鋼鐵巨人」陳昱維，高中時期就擔任志工，並跟著家扶赴海外服務，也曾至中國上海體育學院深造，開拓國際視野，也提早找到人生目標，致力運動防護，未來還希望朝教育領域持續深造。

年少時因家境貧困而感到自卑的「搏擊勇者」張立明，也透過家扶獎助學金的資助，使他得以專注求學，力拚考取難度極高的數位電子乙級技術士證書，同時也投入搏擊散打運動，全國賽也獲得佳績。他以自身經驗鼓勵所有弱勢孩童，不要因為接受幫助而感到自卑，反而要更加努力證明自己。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，目前扶助1800多位弱勢孩子，期盼能透過教育翻轉他們的人生；而迎接新學期，家扶預計於3月9日頒發500萬獎助學金，協助400名大專及高中職學子，但目前仍缺150萬，盼各界能慷慨解囊，讓孩子們能無憂築夢。

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