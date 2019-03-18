當年沒錢無法讀大學 他捐獎學金鼓勵學弟妹

2019-03-18 21:56

［記者黃淑莉／雲林報導］2019大學繁星入學今天放榜，北港高中表現優異，校友王文煇當年因父親過世、家中負債千萬，考量家中經濟放棄升大學，為鼓勵學弟妹珍惜讀書機會，捐獎學金及筆記型電腦獎勵繁星入學表現優異學生。

北港高中今天舉辦繁星錄取國立大學獎學金頒發活動，雲林縣議會副議長蘇俊豪、北港鎮長蕭永義、校友會會長林勝祥、北港扶輪社長張篤恭及校友大同電器北港店負責人王文煇都與會鼓勵學生。

北港高中校長傅國樑指出，今年學校有71人參加繁星，55人錄取，其中國立大學有24人，69級分的葉忠霖錄取交通大學電機工程系。

今年獎學金是由王文煇個人捐助，王文煇說，國三升高一時，父親過世，留下上千萬債務，媽媽一肩扛下一家五口經濟重擔，很感謝北高師長對他的照顧，讓他可以完成學業，高中畢業考量家中經濟，放棄升學，以在校第一名優異成績進入大同公司工作，27年前回北港開店至今。

王文煇說，讀書可以翻轉自己人生，當年因為家境不得已放棄升學，獎學金對學生是鼓勵也是激勵，期盼學弟妹只要肯拚，都有機會。

傅國樑表示，期待透過王文煇的故事激勵學生，肯吃苦、肯努力，會闖出自己的一片天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/