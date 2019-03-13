駐日代表處產權正名 謝長廷：年內一定完成

2019-03-13 21:25

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕關於我國駐日代表處館產產權正名一事，駐日代表謝長廷13日表示，這是他擔任駐日代表後自定的重大責任之一，今年內一定要辦妥，所有權人名義將變更為「台北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。

駐日代表處在東京港區白金台高級地段擁有930坪土地與1700坪建築物，謝長廷表示，目前市價粗估150億日元（約合台幣42.1億元）。

駐日代表處原為「中華民國駐日大使館」，1972年台日斷交後為避免館產淪入中國手中，所以成立「亞東關係協會」維持台日交流，館產後來登記為「亞東關係協會東京辦事處馬紀壯」名下，但馬紀壯已於1998年過世。馬紀壯1986年出任駐日代表，目前還有包括土地在內3筆館產登記在馬紀壯名下，導致我方若要提出駐日處土地或建物相關證明文件時，必須去找已故前代表馬紀壯的印鑑。

謝長廷在2016年上任駐日代表後即推動館產產權正名，以避免發生法律上不必要的爭議，他將駐日館產正名列為出任駐日代表的重要責任之一。謝長廷今天與台媒記者茶敘被問到變更進度時表示，目前有進展，但還沒辦法全部登記回來。

至於今年內是否能完成？謝長廷表示，那是一定的，這是他的重大責任，而且立法院委員會已做了決議必須登記回來。

至於登記變更必須繳交的費用，謝長廷表示，基本上只要變更就要繳千分之1或千分之5，如果是一億的話就要繳500萬，目前館產市價粗估是150億圓。

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