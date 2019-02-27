謝長廷財產申報 自創「流體太極運動」價額申報0元

2019-02-27 14:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今公布新一期「廉政專刊」，駐日代表謝長廷將他結合太極和街舞自創的「流體太極」運動，也申報為「其他具有相當價值之財產」，不過價額申報為新台幣0元。

謝長廷與妻子游芳枝共申報10筆土地、5筆建物，分散在雙北、宜蘭與高雄；現金申報有美元10萬8000元與日圓47萬元，折合新台幣約340萬餘元。其他財產還有新台幣存款4010萬餘元、有價證券538萬餘元等，另有676萬餘元的購置不動產貸款債務。

比較特別的是，謝長廷在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」部分，申報80萬的著作權、70萬的水晶、螢火石與鰲魚雕刻，以及144萬餘元的黃金存摺外，還有0元的「流體太極」，還曾經開班授課，他曾解釋，流體太極不是武術，也不是氣功，而是老少咸宜的健康運動，且學習力強的，很快就上手了。

行政院副院長陳其邁是去年11月立委任內申報，他與妻子吳虹，共申報3筆土地、3筆建物，皆位於高雄；存款申報341萬餘元、有價證券224萬餘元等。另有1686萬餘元的房貸。

另外，新科花蓮縣長徐榛蔚與其夫傅崐萁共有2筆土地1筆建物在花蓮縣吉安鄉，存款591萬餘元、有價證券186萬餘元，但債務高達6586萬餘元，原因則是購置不動產與保單借款；新科台中市長盧秀燕則有3筆土地在南投縣，存款951萬餘元、有價證券410萬餘元，另有13筆保單。

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