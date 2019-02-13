僑委會春訪團橫濱首演 雜技表演濃濃台灣年味

2019-02-13 23:28

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕配合日本僑界慶祝春節活動，僑委會春節文化訪問團13日在橫濱的神奈川市民會館舉辦公演，今由國立台灣戲曲學院帶來「鑼鼓喧天 台灣情」雜技表演與僑胞同歡，駐日代表謝長廷到場觀賞並表示，每年都要看了文化訪問團的表演，才有新年歡樂的感覺。

僑委會的春節文化訪問團今年從2月中起到3月中，遠赴亞洲及大洋洲地區8國共計13個城市巡迴訪演，亞洲首站來到日本橫濱演出，今年由台灣戲曲學院校長張瑞濱率領12名台灣雜技團員，帶來包括竹竿耍盤、穿跳技巧、足上特技、陣頭、疊羅漢等，融入台灣在地多元文化特色的雜技。

僑委會副委員長高建智表示，很感謝日本鄉親長期的支持，並作為台灣的後盾。他表示，台灣是多元文化的國家，這次的演出團隊將傳統雜技與台灣多元族群融合，不僅是陣頭文化或戲曲等，相信訪團的表演能帶來更好的新年氣氛。

由於日本過新曆年，農曆年不但照常上班也沒有年節氣氛，謝長廷致詞時表示，都要文化訪問團的表演才有新年歡樂的感覺，新年就是要鑼鼓喧天、鞭炮聲響，這也是台灣文化元素。

對於今年節目主軸融入台灣先民奮鬥史，謝長廷表示，從第一幕開始的黑水溝、原住民的部分都很有意思，表現出台灣的活力跟生命力，不過他也擔心日本天氣寒冷會造成表演者肌肉僵硬，尤其是難度高的雜技可能有點危險，謝長廷表示，團員的表現很好，因為長大後就沒看過雜技的表演，今晚讓他有回到兒時的感覺。

主辦的橫濱華僑總會會長洪益芬表示，看完表演真的很感動，對海外僑胞來講，能讓大家回想到家鄉，不會忘記家鄉的傳統，很感謝僑委會每次訪團第一站都來日本，給僑胞帶來新春的氣氛。

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