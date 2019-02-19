蘇嘉全戶頭多出2筆巨款？內政部：是國慶籌備專款

2019-02-19 13:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院廉政專刊日前登載立法院長蘇嘉全的財產申報內容，在個人存款部分列出2筆3000萬元以上台灣銀行支票存款，引發討論。對此內政部澄清，監察院廉政專刊第127及140期所載之存款和帳戶為錯誤資訊，相關存款和帳戶其實是國慶籌備委員會的專款專戶，並非蘇的個人帳戶。

內政部指出，監察院廉政專刊第127期刊載的22筆台銀支票，總存款金額3644萬9298元，以及第140期刊載的24筆台銀群賢分行支票，總存款金額3354萬4900元，均為內政部每年度補助國慶籌備委員會的專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有，任何人都無權隨意動支。

內政部解釋，該2帳戶是為存放民國106年及107年的國慶籌備經費而設，由於國慶籌備委員會不具法人資格，也沒有統一編號，因此台銀進行開戶作業時，會依銀行規定將國慶籌備委員會並列當年度慶籌會負責人的名義開戶，但帳戶內公款仍為專款專用，同時也參照內政部機關專戶設置負責人、會計及出納印鑑章，各項支出均須由內政部民政司司長、會計處審核科長、總務司出納科長具名領款。

內政部表示，蘇嘉全因擔任立法院長，依慣例擔任106年、107年慶籌會主委，台銀提供的資料誤將該帳戶列入，造成廉政專刊錯列，令人遺憾。蘇嘉全院長辦公室已於昨日向監察院提出更正。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/