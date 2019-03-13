台日安保對話 謝長廷：日方沒說「不考慮」

2019-03-13 20:58

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本政府發言人菅義偉和外相河野洋平日前同步回應蔡英文總統安保對話一事，駐日代表謝長廷13日表示，日方明確表示在非政府關係的基礎下來適當回應這個問題，並沒有說「不考慮」。

小英總統上月底接受日本產經新聞專訪，首次表態希望與日本政府直接安保對話，中國環球時報與部分台媒4日引述不具名的外交相關人士說法，報導日方「不考慮」。謝長廷5日接受本報訪問時表示，不具名的發言都是捕風捉影，他無法回應。事後有部分媒體報導環時握有錄音帶，並以此批判謝長廷撒謊。

謝長廷今天下午與台媒駐日記者茶敘時表示，日本外務省有代表性的人若是回應他當然要回應，但如果是不具名，不具名就表示這人不便或不願意負責任，所以他認為這就是捕風抓影，不需要回答。

有報導強調這位不具名人士是「很重要的人」有錄音存證，謝長廷表示，他是不知道這位不具名人士「有多重要」，不過最近台灣有位外交專家、消息靈通人士出來打臉指說（不具名的外交相關人士）是「低階官員」，謝長廷強調這不是他講的，他不知道也不敢這樣講，只是認為不具名就不具代表性，但這位外交專家講得很具體，說那人是外務省低階官員「打臉那些講說是多重要的」。

對於菅義偉與河野的回應，謝長廷表示，這兩人才是有代表性的，而且河野是外交官，外交官講的就不一樣，他沒有說「不考慮」。謝長廷也表示，河野講說台灣跟日本的關係是「非政府的關係」，對此我們沒有異議，不然他就可以稱為「大使」而不是「代表」。

謝長廷指出，大家都知道台灣跟日本是非政府關係，日方想在非政府關係的基礎下來適當回應這個問題或適當處理這個問題，所以不是「不考慮」，這個（和部分報導內容）差很多，而且也是比較圓滿、周延的外交回答。

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