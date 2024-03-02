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恐怖男友！女友愛遲到講不聽 氣炸開車撞倒她再輾過去

劉姓男子不滿女友讓他等太久，竟開車撞倒女友再從她身上輾過去。（民眾提供）

劉姓男子不滿女友讓他等太久，竟開車撞倒女友再從她身上輾過去。（民眾提供）

2024/03/02 09:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子常為了葉姓女友愛遲到的事生氣，去年8月兩人約會，結果葉女再度遲到，劉男大爆炸，直接倒車撞倒女友，再開車朝她身上輾過去，葉女重傷送醫，幸搶救即時挽回一命，法官依殺人未遂罪判他徒刑6年。

判決指出，去年年8月16日凌晨4點多，葉女請劉男到高雄火車站附近麥當勞載她，劉開車抵達後，卻一直未見葉女現身，打電話也沒人接，劉男等人等到一肚子火，好不容易看到葉女現身上車，兩人在車上大吵一架後，葉女在停等紅燈時直接開車門自行下車。

劉男見狀，竟倒車撞倒葉，再加足馬力，開車從她身上輾過去，造成葉女左胸多處肋骨骨折，經送醫後挽回一命；檢警介入調查時，劉男辯稱自己不是故意要撞女友，而是油門故障突然暴衝。

檢警根據路口監視器和車上行車紀錄器發現，劉男開車撞葉女前，還特意調整車行方向，且撞倒葉女後，第一時間沒有停車，仍繼續朝她身上輾壓；此外，劉男有多次家暴葉女的紀錄，案發前一個月，兩人也曾發生口角衝突，當時劉男還恐嚇要把葉女的裸照PO上網。

高雄地院審理時，葉女說劉男平常行為瘋瘋顛顛的，經常為了她是否準時的問題爭吵，當天上車時，劉男還有拿電擊棒嚇她；劉男也在審理期間坦承犯行，法官認為他撞倒女友後有打電話呼叫救護車並向處理員警自首，符合減刑要件，依殺人未遂罪判他徒刑6年，可上訴。

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