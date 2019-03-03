台日聯手防中 學者：安保對話有必要

2019-03-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統接受日本媒體專訪時首次表明，希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁認為，台日政治與安全的對話雖敏感，但不會因中日關係和緩，日本就避談這些問題，不過，他研判今年上半年難有具體突破，恐要到日本參院七月改選後，才可能有檯面上進展。

檯面上進展 須待參院七月改選

郭育仁分析，日本去年十二月十八日出版新的「防衛計畫大綱」，是因應朝鮮半島與中國局勢所做的相對應調整。外交部長吳釗燮去年底接受日媒專訪時，也提到安全對話的議題，蔡與吳兩人是因應時局變化所做的必要呼籲。

郭育仁認為，美國總統川普與北韓領導人金正恩近日二次會談破局，美國很快又將向中國下重手，要求中國立即免除美國農產品的關稅，接下來會對中國在經貿、安全、地緣戰略、南海等方面採取強硬措施，蔡總統的說法是因應國際局勢變化，凸顯台灣是國際社會維持和平安定的主要成員。

郭育仁表示，台日對話型態有很多種，不一定是官方對官方，建構穩定機制性管道很重要。蔡政府上台後，台日在很多層面，有不同管道可以進行實質性的溝通對話，卻對軍事安全議題沒有持續性、機制化的對話管道，但台日間在軍事安全上關係連動性很高，中國在日本周邊與台灣周邊活動是同步的，有其必要性。

郭育仁指出，中日關係最近有和緩趨勢，但並不是中日關係變好、台日關係就變差，雙邊雖有連動性，不一定就是零和的。而中日關係慢慢回到正軌，台日關係卻有很多議題尚待解決，例如福島核災區食品開放、台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CTPTT）、台日安全對話管道的建立等。

台日關係有很多議題 尚待解決

對於福島核災區食品開放，郭育仁認為，其實這個議題從去年底開始，重要性就下降，因為去年底台灣通過反核食公投，加上日本今年進入選舉年，除了四月地方選舉，還有七月參議院改選，日本官方判斷台灣在七月前不可能會有任何動作，對自民黨與安倍選情無法加分，重要性就降低了。

台日交流當前困境

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