美中新冷戰 蔡總統：台灣採取不挑釁立場

2019-03-03

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕蔡英文總統接受日本產經新聞專訪，談及在美中「新冷戰」的背景下，台灣需採取不挑釁的立場扮演區域和平穩定貢獻者的角色，同時也要爭取更多國際友人的支持，並強調台灣存在的重要性，而台灣若加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），對CPTPP的國家，也會帶來正面的效應。

產經新聞在訪談中問到，若在不成為區域的不穩定因素，與提升國際參與空間中，必須要兩者擇一，蔡會帶領台灣以何者為優先？

「一國兩制」 台灣人不接受

蔡總統的回答並非二選一，而是身為一個和平穩定貢獻者的同時，要如何保障台灣安全。蔡強調，台灣身為區域和平穩定的貢獻者，向來採取不挑釁的立場，小心謹慎處理兩岸事務，但該講的時候仍會清楚的告訴中國和全世界，例如今年初中國提出「一國兩制」，台灣也站出來清楚地告訴中國和全世界「這不是台灣人可以接受的」。

台灣若被控制 影響全球經濟

總統同時指出，台灣所處的地理位置，剛好在中國進出太平洋的關鍵所在，在地緣政治上，是個不可或缺的角色。再者，台灣的產業，尤其是半導體產業，占有非常重要、領先的地位，如果台灣被控制，或不再存在，全世界很多的產業都將會受到影響。

在爭取加入CPTPP方面，蔡英文也提出台灣加入的利多。她表示，台灣的貿易量跟質都很好，消費能力也很強，是亞太地區非常重要的市場。在美中貿易衝擊之下，全球很多的供應鏈都在重組中，如果台灣可以加入CPTPP的話，跟CPTPP的國家，尤其是日本，可以形成新的且更強而有力、更有競爭力的供應鏈。

蔡英文強調，台灣加入CPTPP，對CPTPP的國家，都會帶來正面的效應。

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