日本打臉小英？ 謝長廷：不具名報導都是捕風捉影

2019-03-05 20:17

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕部分台媒以不具名的「外務省相關人士」說法，報導日本政府不考慮與台灣當局進行安全保障領域對話。對此，駐日代表謝長廷5日表示，不具名的發言都是捕風捉影。

謝長廷今天出席「2019東京國際食品展」台灣館開幕典禮，在會場外接受本報採訪，對於蔡英文總統日前接受產經新聞專訪，公開表示希望與日本政府直接進行安全對話一事，謝長廷表示，台灣與日本的安保合作不只是台灣的利益，也是日本的利益。

他指出，現在外界有些誤解，認為日本到現在為止沒有做，是因為顧慮中國的壓力，但很多消息不知道是從哪裡來的。

謝長廷指出，依他的了解，其實美國和日本的顧慮都一樣，如果跟台灣的合作，秘密會不會外洩？

他說，台灣常有國防相關或軍方將領去中國，也有洩密的記錄。其實日本有些擔心，但他們不願意講，這是他私下的了解，所以我們要更強化自己的保密措施。

部分台媒以沒具名的「外務省相關人士」說法做報導，內容卻和中共黨營媒體環球時報如出一徹，環球時報鷹派色彩濃厚，例如台灣故宮國寶「顏真卿祭姪文稿」東京國立博物館展出時，環時也曾煽風點火批判東博沒有特別保護文物的措施，現在國寶已平安返台，環時卻支字未提。台灣的統媒與中共黨媒經常一搭一唱，恐怕不是單純只為新聞搶快而已。

環時的報導標榜「外務省獨家回應」，表示日本政府不考慮與台灣就安全保障領域對話，台灣的聯合報除了發話來源為「外務省相關人士」之外，其他內容幾乎一模一樣。中國時報電子報同樣內容的報導，刻意使用外務大臣照片以加強新聞張力，雖然標示內容引用環時報導，但用的照片卻是前任外相岸田文雄，而非現任河野太郎。

對於媒體用不具名的方式報導，謝長廷表示，要看說話的是哪一位，日本外務省的誰、有沒有代表性、層級有多高？還是說外務省的一個職員。謝長廷說，台灣外交部也有很多人，光是駐日代表處就有一百多人，他反問，一個人的講話就能代表外交部嗎？如果不具名的，這都是捕風捉影。

日本NHK新聞4日才以半小時新聞特集追查前大阪處長蘇啟誠輕生原因，點出台灣受到假消息影響極深，蘇啟誠的家屬也發表聲明呼籲包括媒體在內的各界，在未查明真相的情況下，不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。但這項呼籲恐怕效果不大。

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