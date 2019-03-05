日沒有考慮與台安保對話 外交部：有收到訊息

2019-03-05 16:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統日前表示盼與日本進行安保對話，日本回應指目前沒有考慮。外交部發言人李憲章今天說，有收到日方訊息，向我方表明他們有回應中國的詢問與關心。李憲章強調，我方發言是希望呼籲日本和區域內各國，正視印太區域現狀改變的現實，建議雙方就非傳統安全領域加強對話、合作，將持續努力溝通。

蔡總統在2月底出刊的《產經新聞》專訪中，首次公開表示希望與日本直接進行安保對話。

中國官媒《環球時報》今天報導指出，日本外務省接受《環時》獨家採訪時回應，日本政府沒有考慮與台灣就安保領域進行對話。日本對台立場遵守1972年簽署的《中日聯合聲明》，和台灣維持非政府實務關係，沒有任何改變。

李憲章今天回應媒體詢問則說明，安保對話不是突然有的想法，外交部長吳釗燮去年接受日媒訪問時就提過。李憲章說明，這是外交部針對國家安全以及區域內和平基調，盼促請國際社會重視這樣和平發展的主流思維，這樣的工作一直是努力的目標，不只針對日本；希望呼籲日本和區域內各國，正視印太區域現狀改變的現實，建議雙方就非傳統安全領域加強對話、合作，希望大家用更廣義的心態來看待這樣的安全。

至於中國媒體報導稱「日方不考慮」與台灣媒體指「日本打臉小英」等報導，李憲章今天說明，有收到日方訊息，向我方說他們有回應中國關心的詢問。

吳釗燮昨天在立法院回答國民黨立委江啟臣相關問題時則表示，相關發言是因看到台灣和日本在安全上面對的共同挑戰，至於「會不會被打臉？」吳釗燮則表示有信心，雙方有溝通。

外交部昨回應，台灣作為區域內負責任成員及利害關係者，一向樂見且積極與區域內各國合作，致力區域的和平與穩定，任何有助於區域間的和平、穩定、繁榮與發展，台灣樂意與區域利益相關各方，進行各項有意義的安全對話與合作交流。

日本今年6月將在大阪召開G20高峰會，屆時也將是習近平任國家主席實現首次訪日機會，另日方希望除了6月G20外，能在秋季以「國賓」迎接習近平在一年內兩度訪問日本，據報導已非正式地詢問了中方意向。

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