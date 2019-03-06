日方「不考慮」與台安保對話？中研院副研究員爆翻譯有誤...

2019-03-06 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》2日頭版刊登蔡英文總統的獨家專訪，蔡總統盼能在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話，合抗中國威脅，不過中國官媒《環球時報》報導指出，日本外務省對此回應：「不考慮」，引發討論，有台灣學者表示，《環球時報》的翻譯並不準確。

中央研究院近代史副研究員林泉忠在臉書表示，昨（5日）赴《產經新聞》東京本部拜訪，他詢問社方有關蔡英文提出「台日安保合作」議題，是否會給日本首相帶來麻煩？還是在報導前已知會首相？

《產經新聞》對此回應，報社是獨立採編，並無事先知會官府，同時也不覺得會讓安倍首相難堪，甚至可以作爲有利於安倍處理中日關係的一張牌。

而對於《環球時報》的報導，林泉忠指出，在與外務省友人聚餐後，得知日本外務省所謂的「不考慮」回應，其實並不準確，原話是「考えていない」，準確翻譯應是「沒有在考慮」的意思。

「沒在考慮」，意味著當下可能有想到這件事，但還沒進入考慮的範圍內，而「不考慮」則是指知道此事，但從未有這樣的打算，語意上並不相同。

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