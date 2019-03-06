日本打臉小英不與台安保對話？ 網友爆卦分析：中國假新聞

2019-03-06 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受日媒專訪時，拋出盼能與日本進行安保對話，但有媒體引述中國官媒《環球時報》報導，稱「日本政府對此表示沒有這樣的考慮」，駐日代表謝長廷5日則強調，不具名的發言都是捕風捉影。對此，有網友爆料指出，他在日本新聞都也找不到相關資訊，質疑這就是典型中國假新聞一條龍的宣傳手法。

網友nnoonn在PTT發文說，PTT八卦板上有兩個和日本與中國相關的討論，一個是關西機場假新聞事件，日本NHK特別花半年的時間製作專題，提醒台日小心中國假新聞，另外一個就是很多風向ID在討論「日本不考慮與台灣進行安保對話」的文章，想要去打臉小英總統。

這名網友說，「但所有新聞的資料來源都是中國官媒《環球時報》，我在日本新聞都找不到相關資訊，這引起我的懷疑，因為這非常像典型中國假新聞一條龍的宣傳手法，中國官媒造假─>其他新聞平台重複引用─>中國官媒再擷取留言製造更多新聞」。

他並舉例，上個月中國官媒《人民網》刊了一篇假文章，聲稱紐西蘭前總理吹捧中國，結果紐西蘭前總理還特別出面澄清，她根本沒寫過人民網刊登的文章，「可見中國人造假誇張到不要臉，是連外國官方或官員沒說過的話都能假造成新聞；更不要說大家印象最深的關西機場假新聞事件，還有台灣統媒一條龍捧韓導的類似模式」。

這名網友認為，「日本不考慮與台灣進行安保對話」的報導，也非常可能是假新聞，因為如果日本外務省真的已經明確表示，不考慮與台灣進行安保對話，那親安倍政權的日本《產經新聞》應該不會一直炒同一個話題，讓親台的安倍為難。而他查詢發現，無論是日本報紙還是外務省「都沒有拒絕安保對談的新聞」（截至5日晚間7點）。

他強調，日本人做事非常謹慎，如果外務大臣真的對媒體有重要發言，都會上網公開，但是蔡總統3日發言到現在，並沒有看到日本官方有任何正式的發言紀錄，「反而是中國媒體非常著急地替日方發言打臉蔡英文，日本官方都沒有證實內容」；且中國許多媒體都是轉述《環球時報》稱「日方打臉蔡英文」為題來報導。

文章一出引發許多網友熱議，紛紛留言「假新聞害死人，真的要認清啊！」、「中國的新聞網站打開九成都是瞎吹國家的文章」、「早就覺得新聞有問題，果然是帶風向的」、「中國發假新聞 台灣霉體配合 政客起舞操弄」、「中國什麼都是假的 人無信就是畜生 國無信就是畜生國」、「環時就垃圾報 還一堆台媒引述，噁」。

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