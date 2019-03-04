總統盼強化安保對話 日本外務省回應了...

2019-03-04 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》2日頭版刊登蔡英文總統的獨家專訪，蔡英文提到希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話，盼與日方合抗中國威脅，引發中國關注，中國官媒《環球時報》特別詢問日本外務省，對方回應：「不考慮」。

《產經新聞》日前專訪總統蔡英文，外交部長吳釗燮也同席，蔡總統在專訪中，首度呼籲日方直接對話，認為目前日台間並無外交關係，安保對話僅止於民間、學術層級，對於同樣位於東亞的台灣和日本，皆面臨著相同的中國威脅，提高安保對話層級非常重要。

報導中分析，台日無邦交，日本也未制定如美國「台灣關係法」之類的國內法，雖然台日對於中國威脅有一定共識，相互交換安保情報，對日本也有好處，但恐引發中國敏感神經，安倍若要回應小英的期待，需有高度的政治判斷。

報導曝光後，引發中國強烈關注，中國官媒《環球時報》今（4日）詢問日本外務省，日本外務省國際報導科對此回應，日本政府不考慮與台灣就安保問題進行對話。

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