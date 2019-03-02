盼強化台日安保對話 小英：台灣重要性要讓世界都看到

2019-03-02 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》今（2日）天以頭版刊登總統蔡英文的獨家專訪，蔡總統在訪談首次表明，希望在安全保障問題和網路攻擊等議題上與日本政府進行對話，表達對台日安全保障等合作有強烈的意願。小英今晚也在臉書表示，台灣的重要性，我們自己要知道，更要讓世界都看到！

小英在臉書上貼出中、英文專訪新聞連結，表示今天日本《產經新聞》以頭版刊出了她的專訪。透過專訪，她把她對兩岸關係、台美關係、台日關係、以及台灣經濟貿易前景的看法，一一傳達給日本的朋友。

小英說，最重要的是，她希望國際了解台灣存在的重要性：包括一、台灣的民主自由，在地緣政治上不可或缺；二、台灣的高科技產業，在世界佔有關鍵地位；三、台灣對民主人權價值的堅持，更可以成為世界典範。她也強調，「台灣的重要性，我們自己要知道，更要讓世界都看到！」

小英也提到，關於區域安全穩定的立場，台灣作為區域負責任的一員，只要有助於區域間的和平、穩定與發展，台灣願意與區域利益相關各方，進行各項有意義的安全對話與合作。

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