中國跨境追殺！港獨鍾翰林流亡英國 倫敦居民竟收匿名信獎金誘舉報

「香港獨立倡議委員會」創辦人鍾翰林流亡英國。圖為他2019年來台出席台港青年反送中座談會。（資料照）

2025/02/22 00:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日，有居住在英國倫敦的居民收到1封來自香港的匿名信件，內容指目前在英國尋求庇護的「香港獨立倡議委員會」創辦人鍾翰林，違反香港煽動分裂國家罪以及勾結外國或境外勢力罪，並列出一個地址，指若將鍾翰林送到中國駐英大使館，可以獲得港幣100萬元（新台幣421萬元）賞金。

根據《美國之音》、《自由亞洲電台》報導，信中指鍾翰林違反煽動分裂國家罪以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，並列出他的個人資料，包括居住地點、性別、出生日期、高度、身型、種族。雖然鍾翰林指這些資料都是錯誤的，自己也未住在信中所指的街道，但還是有點驚訝，並覺得這是在製造白色恐怖。

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信中提及任何人向香港警方提供鍾翰林的訊息，或將他帶到中國駐英大使館，就會獲得100萬港元賞金。信中列出香港警方國安處就懸紅通緝的電郵，並說有個英國的WhatsApp帳號。

鍾翰林說，在看到信件後，感到有點驚訝，「會擔心是否掌握到我的真實行踪，掌握我真實的居住地點。但是再看清楚，其實基本上裡面的我的個人資訊都是錯誤資訊」。

鍾翰林認為，信件的目的是威嚇在英國的香港倡議者，「這是在造成一種白色恐怖，即使這些訊息並非正確。但我想大家都相信在英國，仍然有我們自己去發表我們意見的自由和權利，我覺得我和其他被懸紅通緝的香港人都不會退縮」。

鍾翰林也說，在他被香港警方國安局公告為懸紅通緝人士後，倫敦警方曾派員與他聯絡，說若有跨境鎮壓的情事，可以電話及電郵聯絡警方。

收到這封信的倫敦居民說，似乎鄰居都有收到同樣的信件，因為信件上並沒有​​收信人名稱，只有門牌號碼，並說在收到這封信的時候感到很震驚，擔心鍾翰林的安全。

收信人說：「這封信提供賞金，叫人把他帶到中國大使館，我的理解是，這實際上是賄賂當地居民綁架他，並在違背他意願的情況下將他帶到中國當局手上。我在網路上搜尋了他的名字，發現他因為在香港的政治活動而在英國尋求庇護。」收信人說，將向英國國會議員和地區議會報告事件。

收信人認識目前身在美國的「香港民主委員會」董事周永康，並向他通報事件經過。周永康指出，這次事件十分嚴重，因為鍾翰林正在申請政治庇護，這種跨國鎮壓是看準人性弱點，在鍾翰林的政治庇護未批出前打擊他的心理。

英國人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）曾在2018年指出，他的母親和母親的鄰居在當年3月、6月和7月曾經收到來自香港的威嚇信件，他自己則在2018和2019年收到20多封類似的威嚇信件，他認為事件嚴重。

羅傑斯說：「英國警方、安全部門和政府應該認真對待事件，當中國正想在前皇家鑄幣廠所在地興建一座超級大使館，而我們都說前皇家鑄幣廠會是一個跨境鎮壓的中心，這正是一個例子。」

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