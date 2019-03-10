東京都會電視台 今午播出謝長廷「大使館晚餐會」

2019-03-10 11:28

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕東京都會電視台（TOKYO MX）於日本時間今天下午1點「明天去哪！？DX」節目，播出駐日代大謝長廷以台式年菜宴請聖馬利諾駐日大使的節目「大使館晚餐會」。謝長廷在晚餐會中還秀了陶笛吹奏，幽默和平易近人和的應對讓節目主持人城田信義很吃驚。

駐日代表處指出，該節目主要是介紹各國駐日大使對日觀感及在東京的生活體驗等，藉以縮短與日本觀眾的距離，重新發現日本的魅力。迄今業已採訪的駐日大使包含摩爾多瓦、亞美尼亞、匈牙利及斯里蘭卡等國大使。

節目主持人城田信義對於曾任一國首相的謝長廷幽默且平易近人感到訝異。在輕鬆的氣氛下，謝長廷親自用陶笛吹奏一曲後，說明代表處與各國大使館具同樣功能，並簡述台日友好關係及台日間災害時真情互助之「善的循環」真諦，另外提到我國重視與日本各地方之交流，台日迄今已締結相關地方交流的MOU已達126個（註：受訪時為126個，現已增加至127個）。

當日，謝長廷原就已安排邀請駐日使節團團長聖馬利諾駐日大使Manlio Cadelo至官邸共進晚餐，因時值農曆新年，謝長廷特別準備台灣一般家庭年菜款宴，在徵得Cadelo大使同意下，共同接受採訪，向日本觀眾分享兩國年節不同習俗。

節目最後也提到，聖馬利諾雖與台灣無邦交，但兩位大使在東京相遇，結下難能可貴的友誼。在謝長廷的身上可以看到，國家或政治無法侷限個人，而是由個人開拓出新的世界。

TOKYO MX 是東京第六家民營電視台，以東京都為播送範圍，但有提供日本地區的手機和電腦線上免費收看。

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