NHK特集》蘇啟誠家屬：籲從制度法律應對假消息

2019-03-04 22:14

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕日本NHK新聞節目4日播出大約半小時的新聞節目「現代特寫」，以「失控假新聞，駐日外交官為何輕生及我們的教訓」為題，探討前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的原因，節目取得蘇處長家屬發表的最新聲明，蘇家在聲明中希望政府、媒體和法律專家，在制度或法律面上慎重思考如何妥當應對網路上假消息的流竄，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。

去年12月散布假新聞的大學生曝光後，蘇啟誠遺孀曾發表聲明否認丈夫輕生是受到假新聞壓力，並指外界諸多說法，是刻意誤導視聽，有卸責之嫌。

NHK節目今天公布蘇啟誠家屬最新的聲明文如下：

現在真相如何對我們家屬而言，是沒有能力調查的事，也不具有多大意義，將來歷史自然會對一個外交官的犧牲有一個公平的判斷。

希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律的研究者對網路上假消息的流竄，在制度面上或法律面上能慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。

另外政府也好、組織也好、媒體也好，或者是網路利用者在未查明真相的情況下，也不要輕易相信或擴散，或是利用假新聞謀取自己的利益或譁眾取寵。

我想這樣他的犧牲就比較有意義了。

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