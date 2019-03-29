靜宜大學校園徵才登場 多家國際企業鎖定外籍生

2019-03-29 12:13

〔記者張軒哲／台中報導〕畢業季節將至！為協助學生接軌職場、順利就業，靜宜大學「校園徵才博覽會」邀請近70家國內外金融、科技、餐飲等領域知名企業走入校園，釋出逾千個職缺，學生現場面試，畢業直接就業！同時安排「海外求才專區」，多家國際企業攬才，鎖定靜宜外籍學生，期待注入跨國新血及派駐海外優秀人才。

靜宜大學校長唐傳義表示，學生畢業前，透過校園徵才瞭解職缺，可縮短求職等待期，對在校生也有很大幫助，也為企業注入創意與活力。勉勵學生，勇於接受新挑戰，以專業學識及良好態度在職場卡位成功！

勞動部中彰投分署代理署長林淑媛表示，目前與靜宜大學合作職業講座、企業參訪及職涯諮詢，成效良好。勞動部不僅定期辦理職業宣導、訓練及就業博覽會等活動，提供人才培育一條龍；目前也推動「青年就業旗艦計畫」、「青年跨域就業津貼」，協助青年安心就業。

台中市勞工局長吳威志指出，靜宜大學長期在人力銀行調查中，名列中部企業最愛大學生前茅，對台中經濟發展貢獻良多。今年起，各國業者加碼投資台中市，提供眾多工作機會；近期還有台中水湳國際會展中心動土，完工後將打造台中成為國際會展城市。勞工局也會加快腳步，在23個就業服務據點為年輕人提供更多服務。

靜宜大學校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿說，今年校方特別針對學校科系、學生志向、產業趨勢安排徵才企業，提供不同的就職選擇；現場還設置「海外求才專區」，讓徵才企業順利尋找派駐海外的優秀人才。

值得一提的是，靜宜也新創校級「職輔微學分課程」、「大四生特色履歷」輔導，讓學生儲備就業競爭力，降低學用及勞雇期望落差；並首創「菁英人才就業培力」計畫，出版《靜宜新秀》刊物，主動推薦徵才企業，強化就業鏈結，在教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」中，連續多年榮獲佳績！

靜宜大學「寰宇外語教育學士學位學程」主任何國世鼓勵學生在「校園徵才」中，直接面對企業、瞭解所需。以該系為例，學生需具備外語能力及經貿領域專業，透過校方規劃的海外交流及實習等扎實訓練，必能充滿自信在職場貢獻所學，發光發熱！

會計系4年級范書瑜說，參加校園徵才收穫良多，可提前接觸企業、掌握徵才需求、瞭解職場現況，也能準備更出色的履歷自傳。

靜宜大學校園徵才登場 。（記者張軒哲攝）

靜宜大學校園徵才登場 。（記者張軒哲攝）

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