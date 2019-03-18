桃市8場次校園徵才就業博覽會 釋出2.54萬職缺

2019-03-18 00:28

〔記者李容萍／桃園報導〕6月畢業季將至，桃園市轄大專校院的企業博覽會首場17日由中央大學打頭陣，中大校長周景揚在開幕式勉勵學子，找工作除專業能力外，軟實力也很重要，包括工作態度、團隊合作、溝通能力和職場倫理等，因應時代的急遽變化，快速學習新領域的能力也非常重要。

桃園市長鄭文燦也蒞會分享，市府推出的青年就業「三讚」政策，補貼首度就業青年跨入職場、考取證照與修習額外學分。目的是減少學用落差，強化競爭力。其中青年首度就業貼津，去年就有9000人受惠，他期盼每位畢業生都能找到心中的理想工作，引領人生更上層樓，同時也成為帶動企業成長的動力。

中大企業博覽會邀請超過100家企業設攤，包括台積電、友達、鴻海、台達電、大立光、聯華電子等科技大廠等，現場提供職缺高達8000多個，徵才廠商現場使出渾身解數吸引學生，提供文具、零食、紀念品及遊戲，辦理個別諮詢、模擬面試區，陽光基金會也首度設攤提倡職場臉部平權，同時穿插抽獎活動，從GoPro抽到行李箱，應有盡有。

桃園市轄大專院校3月至5月共辦理8場次校園徵才就業博覽會，總計邀請510家以上廠商共同參與，共釋出2萬5400個以上職缺，協助畢業青年及桃園地區求職，其他場次時間、地點如下：長庚科技大學22日10點至下午1點30分，邀請70家廠商、提供2800個職缺；中原大學4月24日上午11點至下午3點30分，邀請76家廠商，提供5000個職缺；龍華科技大學4月24日上午10點至下午3點，邀請50家廠商，提供2000個職缺；開南大學4月25日上午10點至下午3點30分，健行科技大學5月8日上午10點至下午2點，邀請72家廠商，提供2100個職缺；銘傳大學（龜山校區）5月8日上午9點30分至下午2點，邀請50家廠商，提供2000個職缺；南亞技術學院5月15日上午9點至下午3點，邀請45家廠商，提供2000個職缺數。

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