李家同也喊讚 靜宜副教授吳賦哲研發「Violet繪圖系統」

2019-03-13 11:58

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學資訊傳播工程學系副教授吳賦哲，以4年時間研發Violet繪圖系統，該系統最大特色是能與Word結合運用，並開放程式碼，提供有興趣人士參與研發創作，讓系統更強大、更臻完善；靜宜大學前校長、現任清華大學榮譽教授李家同表示，Violet較目前台灣常使用的Visio繪圖系統，提供更好功能，能更容易畫曲線，並呼籲國人愛用國貨，使用靜宜研發的Violet系統，才能成為世界有名的作業系統。

靜宜大學校長唐傳義指出，吳賦哲提供很好示範，讓同學能從程式，瞭解系統全貌，尤其對資工相關背景的學生非常重要。這是核心、基礎科學及系統軟體的學習，讓學生不侷限使用APP等介面。

吳賦哲表示，李家同教授長期關心國內工業軟體發展，認為國家需要很多基礎應用軟體，國人必須開發出屬於自己的軟體，受他的鼓勵，持續從事教學研究，及研發Violet系統。

因撰寫程式需要時間，吳賦哲4年來持續研發，目前Violet仍以教學為導向，他指出，目前軟體工程師常使用的「Visio系統」與他所開發的「Violet系統」最大不同，在於Visio是獨立繪圖環境，有豐富板模，比較方便；Violet則可結合Word，加上開放程式碼，能不斷擴充、持續發展，有興趣人士都可讓這套系統發展更好，吳賦哲感謝學生團隊在Violet研發過程的協助，也希望結合眾人力量，讓系統發光發熱。

李家同指出，軟體作業系統因涉及電腦硬體和通訊，軟體工程師必須相當瞭解作業系統所提供的各種功能，尤其圖形要顯示在螢幕上，並不是件容易的事，吳賦哲因融入較好的數學原理，讓Violet可與Word共用，提供更好功能，能更容易畫曲線。

李家同並呼籲國人要愛用國貨，他表示，Linux是芬蘭的一位大學生所發展，如果沒有人用，不會成為世界有名的作業系統。希望能給靜宜大學吳賦哲及國內優秀學者鼓勵，也期盼更多人使用國人所發展的系統。

靜宜大學資管系三年級石振煌、林楚朋、陳柏鈞表示，協助Violet研發的過程，深刻體會「撰寫程式解決問題」很重要，但還需訂定目標、勇於挑戰，加上團隊成員的合作學習及腦力激盪，才能圓滿達成任務。

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