靜宜大學募物資送非洲 民眾愛心爆量 呼籲民眾勿再捐

2019-03-17 22:30

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學服務學習發展中心募集愛心物資，捐贈非洲友邦史瓦帝尼，不料，民眾愛心大爆發，捐助的物資數量太多，有民眾今天到校捐贈物資，發現現場物堆積如山，校方呼籲民眾「不要再捐了」。

靜宜大學服務學習發展中心透過臉書轉發募集愛心物資到非洲的訊息指出，台灣友邦非洲史瓦帝尼王國，有7成民眾生活在貧窮線以下，為協助當地居民，發起募集物資活動，希望民眾捐助二手衣、禦寒用品、包包、文具等，本月11日至15日展開校外郵寄，16及17日為校外人士親送到校。

結果，有民眾今天親送物資到靜宜大學體育館，見現場募集的物資堆積如山，學生和志工忙著整理二手物資。主辦單位人員表示，沒有料到有這麼多愛心人士送物資到現場， 原本預定送一個貨櫃的物資到非洲，結果愛心民眾捐贈的物資已堆滿體育館車庫，除了不再收取捐贈物資，多餘的物資整理後將和其他慈善單位聯繫，看是否有哪些單位需要再轉送。

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