文大連儂牆遭中生破壞 現場爆衝突港生受傷
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台大批踢踢實業坊的八卦板今凌晨張貼文化大學連儂牆遭親共學生鬧事、撕毀事件，更傳有香港女生衝突中從高處落下，目前校方、警方已介入。（圖取自PTT八卦板）

台大批踢踢實業坊的八卦板今凌晨張貼文化大學連儂牆遭親共學生鬧事、撕毀事件，更傳有香港女生衝突中從高處落下，目前校方、警方已介入。（圖取自PTT八卦板）

2019-09-25 10:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學昨深夜有支持香港反送中的學生，在文大後山體育館的坡道（仇人坡）旁牆上張貼海報，卻當場遭疑似親共學生聚眾鬧事，直接撕毀張貼海報，挺港學生制止不成，雙方爆發衝突 ，還疑似有香港學生在衝突中從高處摔下及跌倒，警方、校方教官也到場，事件進入法律程序，卻也讓網友痛批：「來台灣讀書沒學會尊重民主自由很可悲。」

台大批踢踢實業坊的八卦版上有網友TenbeensWu（薇子）深夜貼出爆卦，指出文化連儂牆在24日深夜10點開始在仇人坡腳（敦煌書局旁）張貼，認為事先有經學生會申請並批准，但幾小時後，開始有幾名親共學生撕毀連儂牆，反送中學生一開始沒阻止，但後來有親共學生將1名香港女生從高處推下去，連帶另名香港女生也跌倒，雙方爆發衝突。

網友薇子也張貼出現場影片與照片，影片中連儂牆遭一群身分不明的學生動手撕毀，反送中學生站在高處努力喊話卻無法阻止，直到最後牆上文宣都被撕下，丟在地上，這篇貼文爆卦希望求高調，讓更多人關注。

文大學生會則在今晨貼出聲明，指出今零時10分，港生與中生在敦煌書局旁發生衝突，學生會理事長與幹部立即趕往現場了解，而後警方與教官也逐一到場，事件相關人士也依法到案說明；但澄清最初僅告知想張貼連儂牆的同學，校方法規未明文規定，對張貼的後續動作等並不知情，也對衝突感到錯愕，最後呼籲在校師生理性和平溝通，尊重各方意見。

香港反送中運動也在台灣引發支持漣漪，大專校院、高中校園等多處都有學生發起貼「連儂牆」活動，以張貼鼓勵字條、圖文、海報等支持香港，但同時也有部分來台念書的中國學生等不滿，演變成雙方衝突，如義守大學有中生出手勒港生脖頸，東吳亦有6名疑似中生深夜撕毀連儂牆，文大這次更有中生當場與港生衝突，淪為受傷事件，網友痛批，「讀到大學還動手」、「這裡是台灣！」「來台灣讀書沒學會尊重民主自由很可悲。」

  • 文化大學連儂牆遭親共學生撕毀，更與反送中學生爆發衝突。（圖取自PTT八卦板）

    文化大學連儂牆遭親共學生撕毀，更與反送中學生爆發衝突。（圖取自PTT八卦板）

  • 文化大學連儂牆遭親共學生撕毀。（圖取自PTT八卦板）

    文化大學連儂牆遭親共學生撕毀。（圖取自PTT八卦板）

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