文大連儂牆遭中生破壞 現場爆衝突港生受傷

2019-09-25 10:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學昨深夜有支持香港反送中的學生，在文大後山體育館的坡道（仇人坡）旁牆上張貼海報，卻當場遭疑似親共學生聚眾鬧事，直接撕毀張貼海報，挺港學生制止不成，雙方爆發衝突 ，還疑似有香港學生在衝突中從高處摔下及跌倒，警方、校方教官也到場，事件進入法律程序，卻也讓網友痛批：「來台灣讀書沒學會尊重民主自由很可悲。」

台大批踢踢實業坊的八卦版上有網友TenbeensWu（薇子）深夜貼出爆卦，指出文化連儂牆在24日深夜10點開始在仇人坡腳（敦煌書局旁）張貼，認為事先有經學生會申請並批准，但幾小時後，開始有幾名親共學生撕毀連儂牆，反送中學生一開始沒阻止，但後來有親共學生將1名香港女生從高處推下去，連帶另名香港女生也跌倒，雙方爆發衝突。

網友薇子也張貼出現場影片與照片，影片中連儂牆遭一群身分不明的學生動手撕毀，反送中學生站在高處努力喊話卻無法阻止，直到最後牆上文宣都被撕下，丟在地上，這篇貼文爆卦希望求高調，讓更多人關注。

文大學生會則在今晨貼出聲明，指出今零時10分，港生與中生在敦煌書局旁發生衝突，學生會理事長與幹部立即趕往現場了解，而後警方與教官也逐一到場，事件相關人士也依法到案說明；但澄清最初僅告知想張貼連儂牆的同學，校方法規未明文規定，對張貼的後續動作等並不知情，也對衝突感到錯愕，最後呼籲在校師生理性和平溝通，尊重各方意見。

香港反送中運動也在台灣引發支持漣漪，大專校院、高中校園等多處都有學生發起貼「連儂牆」活動，以張貼鼓勵字條、圖文、海報等支持香港，但同時也有部分來台念書的中國學生等不滿，演變成雙方衝突，如義守大學有中生出手勒港生脖頸，東吳亦有6名疑似中生深夜撕毀連儂牆，文大這次更有中生當場與港生衝突，淪為受傷事件，網友痛批，「讀到大學還動手」、「這裡是台灣！」「來台灣讀書沒學會尊重民主自由很可悲。」

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