高雄將辦晚會聲援香港「九二九反極權」

2019-09-24 14:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕香港反送中示威者發起「九二九反極權」集會遊行串聯全球，至少10國民眾響應，市議員康裕成、林于凱今與民間團體、港生等人一起宣布將舉辦高雄場，台北、高雄呼應串聯撐香港、反極權。

康裕成表示，這是需要大家共同參與的時代革命，無論是高雄人、外縣市台灣人或者外國朋友，她號召大家一起參與，帶領與會者高喊三大訴求，「五大訴求缺一不可」、「港台同學齊上齊落」、「庇護機制刻不容緩」，呼籲港府和平面對示威，盡快回應訴求。

高雄大學教授、台灣南社社長翁銘章表示，台灣早在40多年前美麗島事件，已經歷過爭自由、民主，香港面臨比台灣過去威權統治，更巨大的極權政府中國，台灣不能缺席，要趕在中國的國慶前，9月29日在凹子底公園，舉辦高雄撐香港晚會，大家一起聲援香港。

高雄香港學生逃犯條例關注組鄧俊儒表示，香港反送中超過100天，近2000名示威者被捕，遭受導暴力、全裸審問等違反人權的對待，但爭民主、自由運動，反而在香港遍地開花，旅外香港人也要實現反送中精神，要讓世界各地民眾知道香港人民正在為民主、自由努力，讓民主、自由在香港實現。

鄧俊儒指出，今日香港、明日台灣，香港對台灣來說是 「一國兩制」借鏡，而台灣在香港反送中運動中，一直是香港最強的後盾，大力協助香港人在這場民主自由運動中爭取勝利，但運動並未結束，香港要繼續努力，請大家一起參與「929高雄聲援香港晚會」，為香港加油打氣，讓台灣與香港都能成為自由國度。

林于凱指出，香港的例子血淋淋證明了，在實施一國兩制、失去民主法治後，無論政府施政多背離民意，市民也難以扭轉政權的一意孤行，立法會親中議員甚至要帶頭撕毀連儂牆，干涉人民的言論自由，這正是對台灣人民最大的警醒。

林于凱說，中國利用各種勢力滲透台灣、世界各國，香港人與極權政府搏鬥的漫長抗爭，需要民主自由盟友的聲援，他促立法院應儘速審議反中共勢力等相關法案，阻止境外敵對勢力併吞滲透台灣，並提供實質香港人來台保障，設法保障香港難民權益。

中山大學學生會幹部莊皓鈞指出，台灣學生照常考完期末考，度過暑假；而香港的學生，則在街頭為了保護家園與黑警對峙；直到開學前夕，來台就讀大學的港生，更在香港被捕，台灣照常開學，但身邊卻少了幾位香港同學；更有香港同學在台灣被中國學生毆打，只因為不滿港生設置的連儂牆。反送中、爭民主不再只是媒體中的畫面，而切實地讓台灣人有感，隔著海都感受到威脅與壓迫。除了聲援香港，也呼籲台灣人要慎思2020的大選，不要投票給支持九二共識的候選人。

長老教會高雄中會教社部部長、牧師翁世俊指出，長老教會高雄中會基於信仰良知教導下，必須站在公義這一方，對於被港警用無差別暴力方式對待的手無寸鐵百姓、甚至遭彈擊而失明的少女，心中非常不捨，她引述聖經羅馬書「及歡喜的人相及歡喜；及啼哭的人相及啼哭。」，盼望民眾一起站出來，不讓香港市民孤單。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，台灣過去「禁書」、「禁言論」、「社會互相監控」人人自危的場景，隨著電影《返校》上映，同時也正在香港重新上演，但中國共產黨將見識到香港人民為了自由而奮鬥不屈的意志，以及台灣民眾跨海聲援的人道關懷，這是台港兩地與中共最大的不同，他呼籲台灣人應顧好台灣的民主，用選票將島內的親中政客下架。

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤指出，港警已釋放超過3000枚催淚彈、將近千枚的不同材質子彈，還逮捕起訴了超過千名示威者，強烈譴責香港政府完全沒有誠意要解決對於人權倒退的情況，她呼籲台灣應儘速建立起完善的庇護機制協助抗爭者，也需要更多人一起站上街頭，支持香港的民主運動，告訴港台政府人民追求人權的意志。

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