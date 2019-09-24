黃程鋒︰反送中已成對抗恐懼之戰

2019-09-24

記者吳柏軒／專訪

香港大學前學生會長黃程鋒參與反送中運動，卻在八月底疑似遭特定人士計畫性襲擊，為了家人安危，不得已休學、離開家鄉。他越洋接受本報專訪時指出，反送中已成「對抗恐懼」的抗爭，先是對中國司法制度的恐懼，如今是對「警察國家」的恐懼，在未有免於恐懼的自由前，抗爭會持續下去，「五大訴求缺一不可」，他並讚許每個抗爭的港民都是英雄，相信人民為了免於恐懼，將不惜一切守護家園！

香港反送中運動抗爭逾一百日，但港府始終對街頭抗議採暴力鎮壓、濫捕濫訴手段，而另有白衣暴徒襲擊反送中群眾，港府竟採違法放任態度，警黑合作致使民怒高漲，也逼得大學青年菁英不得已逃難。

黃程鋒受訪回憶，八月卅日凌晨，他在軒尼詩道的巴士站等巴士，身旁左右另有兩名男性路人，突然間，後頸和左肩遭到襲擊，轉身發現是名身高約一米七五、穿白衣白帽、戴黑色口罩的男子，手持兩條藤條襲來，下意識舉右手阻擋，身旁男子也嚇阻，對方襲擊後，迅速逃離。

黃程鋒受襲，導致肩頸紅腫、右手流血，但身旁男子都未受傷，合理懷疑自己遭「計畫性攻擊」，擔心家人安危，最後在九月十二日向港大學生會遞辭職信，也向學校法律學院提出休學，離開居住多年的香港家園，亦感嘆尚有其他優秀菁英也因故不得已離港。

毅然決然離港，黃程鋒非常不捨，一方面顧及家人，另一方面則憂局勢打壓下後繼無人，離港與否都是「切膚之痛」；目前雖離開，但仍盼未來有朝一日可重回港大完成學業，也盼成為律師，朝憲法、公共法方面研究發展。

但這波反送中，港府已抓捕一千四百多人，近三成是學生。黃程鋒直言，港共政權無恥且思想落後、無知無能，不僅未意識問題就在其自身政權，且只想把「提出問題的人解決掉」，才不斷打壓社運、學運領袖，更妄想拘捕所有示威者。

即使香港特首林鄭月娥已宣布撤回送中條例，但黃程鋒認為，港府這樣就想了事，實在荒謬，因港民始終要求「五大訴求，缺一不可」，且連月警察濫權、警黑勾結，反送中已成「對抗恐懼」的抗爭，先是對中國司法制度的恐懼，如今是對「警察國家」的恐懼，在未有免於恐懼的自由前，抗爭會持續下去。

讚許每個抗爭港民都是英雄

「我認為在這場抗爭之中，香港人展現出來的並不是叛逆的勇氣，而是更高層次的，是守護家園的勇氣。」黃程鋒說，這場運動正為香港人開闢新路，建立更強大的香港人身分認同，將不惜一切去守護，相信此意識剛抬頭，持續發展，香港將成一個很強大的國族。

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