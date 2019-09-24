不滿支持暴警 大學生塞堵「美心」食堂

2019-09-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港中文大學學生二十三日發起「和你塞」活動，群起堵塞親中美心集團營運的「善衡書院學生飯堂」，以抗議美心集團負責人伍淑清支持警察、要求罷課學生退學等言論，期間有名操普通話的男子與學生爆發衝突，聲稱「中國會成為世上最偉大國家。」

港媒報導，中大近百名學生於上午十一時三十分起，手持標語、戴著口罩及安全帽，集結在食堂出入口，或在收銀台外靜坐、堵塞排隊路線，影響食堂生意。抗議學生將收銀台變成「連儂牆」，在上面貼著寫滿訴求的便條紙，並在食堂桌子寫下口號，多次站立高唱「願榮光歸香港」。

中大法律系四年級黃同學表示，學生不滿伍淑清日前的挺警言論，並以中華基金中學前校監身分，對該校罷課師生祭出退學及辭退處分等威脅；中大「反送中」關注組成員羅同學則指出，此次罷食是為喚起同學對校內食堂營辦商的關注，呼籲同學未來持續罷食美心集團旗下的餐廳。

除罷食活動，香港二十三日多半為零星抗爭，抗議地點已進行清理，地鐵也恢復服務。港警記者會宣布，自二十日至二十二日間，共逮捕八十二人，包括七十一男、十一女，年齡介於十三至六十四歲，逮捕總人數累計達一五五六人。

建制派立法會議員何君堯二十三日召開記者會，促請特首林鄭月娥引用緊急法，設辱警罪、蒙面法，以及「防止記者阻礙警員執法」等措施及法例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法