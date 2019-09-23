不再忍！義守大學連儂牆案 港生要求施暴中生限期道歉

2019-09-23 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄義守大學傳出香港籍學生在宿舍自製連儂牆，竟遭中國留學生暴力相向，不僅撕毀牆上便條紙，還動手掐頸、潑水。雖校方稱兩人已和解，但被襲港生不滿，今（23）日發表公開信，要求中生限期內公開道歉、接受校方懲處並搬離宿舍。

據《中央社》報導，日前高雄義守大學一名港生在個人宿舍門口設置連儂牆聲援家鄉「反送中」運動，不料遭中國籍張姓留學生動手撕毀，甚至動粗對港生掐頸、潑水並恐嚇。

受害港生在18日晚間前往高雄市仁武分局溪埔派出所報案，學校教官攜張生到場協調並「口頭道歉」，但當場並未簽署和解書。

義守大學校方雖對外聲稱當事人雙方已和解，並將張生送獎懲委員會議處，後續將依校規處理並追蹤輔導。今（23）日傳出港生不滿，透過時代力量高雄市議員林于凱發表公開信，要求義大校方及中生在28日前作出3項承諾。

港生要求「肇事學生從速搬離第3宿舍範圍」、「校方告知肇事學生紀律處罰情況」以及「肇事學生公開道歉，否則不排出提出任何刑事告訴」，並強調大學是自由思想的發源地，不該因政治意見不同而受到歧視、恐嚇、暴力對待，建議校方在走廊等公開場所增設監視設備。

對此，義大副校長周兆民向媒體表示，學生獎懲委員會最快25日前將會決定處分，他稱「懲處是要讓學生知道哪些是偏差行為」，至於公開道歉一事，校方會尊重當事人意願。

據《新頭殼》報導 ，網友爆料校方在事發當時，找來僑聯會幹部配合教官，想在派出所「息事寧人」。自稱認識當事人的網友「Jai Fai」則爆料稱，當時警察保持中立態度要辦案，學校卻有2位高層陪中生談判，「一直說沒有證據不能提告，學生還是做好學生的責任先把書讀好...」，令當事人港生非常無言，被迫與對方握手「和解」。

據悉，在此公開信之前，其實已有許多台灣網友自主串聯發表公開信，要求施暴的張姓中生尊重台灣作為自由民主國家所保障的自由，並譴責其侵犯他人自由的暴行，也已在臉書、Dcard等社群上流傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法