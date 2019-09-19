不滿網友酸馬 他假冒「北市圖書館」崩潰嗆台獨「廢物」

2019-09-19 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前索羅門群島轉向與中國建交，我國外交部隨即和索國斷交，前總統馬英九在臉書上老調重彈，再提「九二共識」引來網友批評，沒想到竟有不明人士冒用「台北市立圖書館」的名號嗆聲網友，令網友直呼：「這個圖書館也太兇了吧！」。

前總統馬英九昨（17）日下午在臉書上老調重彈，再提「九二共識」批評總統蔡英文，引來網友批評。其中一名網友留言道：「都被習近平打臉那麼久了，還在九二共識」，不料引來一名不明人士冒用「台北市立圖書館六合分館自習室」的名號崩潰回應。

這名冒用「台北市立圖書館」名號的人士，崩潰嗆聲網友：「不然台獨？開戰？你要上前線嗎？」、「去簽志願役？」、「回答阿廢物」等言論，被眾網友質疑後還回應：「我俗辣怎麼樣，跟台獨暴民有什麼好講的？請檢舉、打仗阿，去簽志願役我就隨便你啦，不然台獨根本假議題。」

對此，網友分享笑道：「這個圖書館也太兇了吧」、「了不起，自習。」台中市第2選區立法委員參選人陳柏惟也分享表示：「支持一樓一室都開一個粉專！」

事後，台北市立圖書館透過官方臉書「臺北市立圖書館服務『讚』」發出公告澄清表示，該粉絲專頁非六合分館所創立的官方帳號，其相關發文、留言或意見表達均與館方無涉。台北市立圖書館表示已多次向FB檢舉，並未收到FB回應。

相關原文請見：

（台中市立委參選人陳柏惟臉書）

（台北市立圖書館官方澄清）

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