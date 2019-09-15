台灣明年將大選 沈榮欽：中國假新聞攻勢罕見強烈

2019-09-15 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國近年高度關注假新聞影響選舉的問題，加拿大約克大學副教授沈榮欽今（15）日指出，中國針對台灣2020大選的假新聞與外交攻勢，力道罕見強烈，並透過每一次的選舉，逐步影響台灣各陣營的統獨傾向。面對這樣的威脅，他認為要「對心懷台灣者有容乃大」，別攻訐潛在同志。

沈榮欽發臉書寫道，台灣與索羅門群島友邦關係告急後，有報導稱，海地是下一個中國政府的目標，蔡英文去年雖然剛訪問過海地，但似乎還是難以對抗中國的金錢攻勢。不過我國外交部對這則新聞表示懷疑：「經查證，中國駐海地商辦處代表王向陽9月3日曾在海地媒體發表類似的不實言論，企圖混淆國際視聽。」

文中分析，中國政府的假新聞與外交攻勢，是介入台灣總統大選的一環，但力道罕見強烈。北京不再一昧地宣揚統一，而是利用每次選舉，改變台灣人的統獨傾向：極獨者轉為自決派、傾向獨立者改為維持現狀、維持現狀者轉為統獨假議題、深藍轉為一國兩制、深紅力促實踐早日統一。

沈榮欽說，因此，他對長期有害台灣的柯文哲等人不假辭色，也儘量別因為某些意見不同，就攻訐潛在同志。社交媒體容易讓人自大，但寬容是必須的，台灣需要的是各種人才，只有對心懷台灣者有容乃大，才可能在風雨飄搖中，建立一個滿懷溫度的國家。

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