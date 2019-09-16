三中案開庭》馬英九：沒指示賣華夏股權給余建新 檢：馬交辦

2019-09-16 13:59

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今第2度傳喚被告、前總統馬英九，針對中投公司出售華夏股權交易案進行準備程序，馬英九強調他不是中投董事，不清楚細部合約，也未指定將華夏股權賣給榮麗公司余建新，是談妥交易後，時任行管會主委張哲琛才上簽呈「告知」黨主席，但檢方則認為，馬並非事後才知悉，而是事前就指示賣給余建新，張的簽呈是讓馬批示、而非只是告知馬。

馬英九庭訊後受訪表示，本案是北檢檢察官去年7月10日以多達759頁、51萬多字的起訴書提起公訴，但是檢控的內容，與卷內看到的證據和事實，有很多地方未盡相符，所以我們按照法官的指示，在今天和後續的開庭之中，對檢方的起訴書表達意見，且繼續提供符合事實的證據給法院參考，以還原事實、釐清真相，「我相信事實真相只有一個，我對我的清白有信心，我對法院的公正有期待」；有媒體問他有沒有和韓國瑜握手，馬英九回答：「有啊，有握到啊！」

三中案的被告包括馬英九、張哲琛、前中投公司董事長汪海清、前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行等人，北院採分批、分人進行準備程序，審理經一年，其餘被告都已準備完畢，馬是最後一人，今日針對馬所涉的華夏股權交易案進行準備，法官定11月6日召開中視交易案的準備庭，未來還會再開中影、中廣案。

今庭訊時，馬英九除了核對身分資料、對於法律權益表達了解、有收到檢方書狀之外，幾乎未發一語，皆由辯護律師劉紀翔、吳柏宏代為答覆，但馬不時與律師交頭接耳交換意見，檢方則由主任檢察官陳韻如、檢察官黃聖代表追訴。

馬陣營答辯指出，馬英九對於黨產處分，只以黨主席身分向張哲琛表達「回應民意、履行承諾、符合法律規定、解決財務需要」的大方向原則，他不是中投公司的董事，不知道細部契約，他未參與也不知悉華夏交易案，是張哲琛在談成交易後，認為有必要讓黨主席知悉，才上簽呈「告知」馬， 馬在簽呈上批「如擬」是表示知道了；馬還說當時他並不知道有「國民黨稽核辦法」、「國民黨黨營事業稽查辦法」這些國民黨內規。

檢察官黃聖反駁指出，馬英九並非事後才知情，也不是單純以黨主席身分對交易案表示意見，而是事前就已知道榮麗公司余建新的資產不足，仍決定要將華夏股權賣給榮麗，再指示張哲琛、汪海清去找余建新商談簽約，張談妥再上簽呈、附上契約呈給馬英九批核。

法官要求馬方面明確解釋馬所稱只負責「大方向」與交易案之間的關係，究竟什麼是大方向？什麼又是小方向？黨主席對於黨產處分怎會事後知悉？是有責無權？還是有權無責？馬的律師劉紀翔答說，馬除了指示4大原則，也曾在中常會宣示會以最高道德標準實踐黨政軍退出媒體的承諾，交易案細節由中投專案團隊去洽談，並有律師確保合法性，強調馬未指示將華夏股權賣給余建新，未圖利任何人。

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