馬英九籲台商票投國民黨 批執政黨傷害經濟、外交

2019-09-15 18:12

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九今出席國民黨舉辦的「大陸台商中秋聯歡茶會」，媒體焦點都在他與國民黨總統參選人韓國瑜之間的互動；馬英九致詞時，除了向台商喊話，特別提到「最重要的韓總統候選人」；他話鋒一轉，猛批民進黨拒絕承認對台灣有利的「九二共識、一中各表」，讓台灣經濟、外交受到很大的傷害。

國民黨下午舉行「大陸台商中秋聯誼茶會」，適逢2020總統及立委大選，除了馬英九，包含主席吳敦義、前主席吳伯雄與洪秀柱、總統參選人韓國瑜等、黨內各縣市立委參選人、多位藍營縣市長均到場。

馬英九致詞表示，中秋節「天氣還未轉涼，但心頭涼」，因為3年多來民進黨執政，內政不修、外交不利、經濟衰退、社會對立，讓台灣受到很大阻礙，尤其是執政黨拒絕承認對台灣有利的「九二共識、一中各表」，讓台灣在經濟、外交都遭遇到很大的傷害，「有這麼多問題存在，我們心裡面怎麼會不涼呢」。

馬英九指出，這3年來，來台「陸客大量減少，使我們觀光產業，不管是交通、旅遊、百貨、民宿、夜市都受到嚴重傷害」，今年8月起中國停止來台自由行，9月團客也減少，旅遊界預期將少90萬團客，預期損失上看1500億台幣，200萬名觀光從業人員生計受影響，變成錯誤政策的犧牲品。

馬英九說，過去兩岸關係改善，達成外交休兵，使「我們連續8年，可以順利參加世界衛生大會等國際活動，但這3年來我們都沒辦法參加了」，更何況3年來丟了5個邦交國，還有一個索羅門群島最近很可能發生問題，斷交國6國，追上前任陳水扁總統，陳「花了8年，我們3年半就達到」，讓大家非常擔心。

馬表示，他上任時，外國免簽證從54國變成164國，而近年新增的3國，都是對全世界開放的小國，「我們的總統真的有幫我們國家爭取主權嗎？」他質疑，為了選舉利益，剝奪人民應有的權益，限制公投，把公投關進了鐵籠，箝制言論自由，剛完成國安五法修訂，現在又要制定「中共代理人」修法。

馬英九說，「我們是自由民主的國家，有言論自由，憲法也有保障」，不能隨便剝奪，報導提及「陸委會主委希望各位台商不要怕」，說「放心、放心、再放心」，蔡總統上任時也說「謙卑、謙卑、再謙卑」，但去年通過「以核養綠」公投，結果蔡總統還去參加反核遊行，對通過的公投視若無睹，「這叫謙卑」？

馬強調，兩岸維持和平繁榮，對各國都有利，繼續推動「九二共識、一中各表」，讓兩岸能在和平、繁榮的情況下繼續發展，明年大選，台商投給國民黨才能撥亂反正，讓兩岸重回和平繁榮現狀，唯有這樣，台灣才能有前途、有外交空間。

馬英九並於現場帶領眾人高喊：「國民黨勝利！立委候選人全壘打！韓國瑜當選！」

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