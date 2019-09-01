因應新戰機、潛艦 國軍購新離心機、深潛訓練艙

2019-09-01 14:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國持續透過「國防自主」政策和外購籌獲新軍備，除美方確定售我66架F-16V（Block 70）戰機外，我國也推動「潛艦國造」籌獲新型自製潛艦。根據國防部明年度預算書顯示，軍醫局未來數年將耗資31億餘元，採購新型人體離心機，以及模擬深潛訓練艙與相關設施，藉此強化國軍訓練能量。

根據已送抵立法院的國防部明年度預算書顯示，軍醫局明年起至2025年共編列21億9086萬餘元採購新型人體離心機、抗G壓力訓練儀各1套、常壓缺氧訓練設備4套及人體離心機訓練大樓1座。軍醫局說明表示，由於空軍戰鬥機飛行員均需接受高G耐力訓練方可操作飛機，現有人體離心機自1996年啟用至今，裝備壽齡屆期，相關組件老舊，商源消失，系統維護不易。

軍醫局表示，為維持飛行訓練及安全，並提高抗G能力及缺氧環境訓練，軍醫局採購新型人體離心機、抗G壓力訓練儀各1套、常壓缺氧訓練設備4套及人體離心機訓練大樓1座。

另外，為強化潛艦官兵訓練成效，軍醫局也將在明年至2024年投入9億6825萬餘元，興建1座潛水生理訓練中心大樓，同時採購新型模擬深潛訓練艙1套，以及腦斷層掃瞄儀等30項等裝備。軍醫局表示，新型模擬深潛訓練艙配有模擬深潛系統，可模擬飽和潛水情境，可有效提升人員作戰技能。

軍醫局表示，該設施將另外配合減壓艙含治療艙輔助訓練，可幫助官兵增加個人肺部氧氣含量，提升潛水訓練及作戰成效，提升國軍戰力。而模擬深潛訓練艙，可使潛艦學員學習適應壓力異常的工作環境，讓人體逐步適應各項生理數值變化，降低執行任務過程中，發生各項病症可能性。另配合採購訓練艙，新建「潛水生理訓練中心大樓」，提供官兵完善、安全訓練環境，也可收集潛水生理訓練參數，強化軍陣醫學研究能量。

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