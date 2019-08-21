美售我新F-16 學者：應增加飛行員、調整赴美訓練

2019-08-21 17:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院批准售我國F-16 Block70戰機，將強化我國空防戰力，但學者認為，尚有數個議題待解決，首先，我國飛行員和戰機數量的「座艙比」偏低，因此需先提高飛行員人數；另，我國受限空域，以及過去以空防為主的訓練模式，長距離對地攻擊戰術訓練課目相對缺乏，有待軍方和美方協商，調整飛行員赴美訓練的課目。

中華戰略前瞻協會研究院揭仲指出，我國空軍飛行員的「座艙比」長期偏低，據傳最低僅1比1.33，意指一架戰機僅有1.33位飛行員，遠低於美國的1比2至1比2.5，可能意味國防資源有浪費之嫌。他進一步指出，例如，空軍一天出勤100架次，如座艙比1比2，只要50架飛機即可，但如1比1.33，等於要75架戰機。因此，空軍一新擴充戰鬥機數量與聯隊數時，應先設法解決飛官人數偏低問題。

揭仲也指出，這66架F-16 Block70戰機，雖具備強大的攻擊能力，執行長距離滲透攻擊任務，但台灣周邊缺乏足夠的訓練空間、空域。且我國空軍訓練長期以空防為主，長距離對地攻擊戰術與訓練課目相對缺乏。因此，空軍獲得新戰機之時，也應和美國國防部協商，調整空軍飛行員赴美訓練的課目內容，將大編隊、長距離滲透攻擊，和壓制地面防空系統的戰術納入，充分發揮這批新戰機的戰力。

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