美批准F16V戰機案 吳釗燮：有助兩岸和平、深化民主
列印

美國務院通過對台80億美元F-16 V戰機軍售案，外交部長吳釗燮親自發推特表示感謝。（歐新社資料照）

美國務院通過對台80億美元F-16 V戰機軍售案，外交部長吳釗燮親自發推特表示感謝。（歐新社資料照）

2019-08-21 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院於美東時間20日正式通知國會，將對台軍售66架F-16V戰機，總共約80億美元，此是川普總統任內第5度對台軍售。外交部長吳釗燮也在稍早發出推特，表示此軍售案將有助穩定兩岸和平，以及深化、捍衛台灣民主。

美對台軍售案通過之後，國防部、外交部紛紛證實及發聲明感謝。外交部長吳釗燮更是在外交部官方推特上署名發文，表示真誠感謝美國務院通過對台軍售66架F-16V戰機。

吳釗燮還表示，這筆80億美元的軍售案，加深了台美之間的關係，並有助於維護兩岸的和平，更能夠捍衛、深化台灣民主，讓台灣的民主不受外界打壓，更保台海以及太平洋的安全

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