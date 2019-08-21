美批准F16V戰機案 吳釗燮：有助兩岸和平、深化民主

2019-08-21 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院於美東時間20日正式通知國會，將對台軍售66架F-16V戰機，總共約80億美元，此是川普總統任內第5度對台軍售。外交部長吳釗燮也在稍早發出推特，表示此軍售案將有助穩定兩岸和平，以及深化、捍衛台灣民主。

美對台軍售案通過之後，國防部、外交部紛紛證實及發聲明感謝。外交部長吳釗燮更是在外交部官方推特上署名發文，表示真誠感謝美國務院通過對台軍售66架F-16V戰機。

吳釗燮還表示，這筆80億美元的軍售案，加深了台美之間的關係，並有助於維護兩岸的和平，更能夠捍衛、深化台灣民主，讓台灣的民主不受外界打壓，更保台海以及太平洋的安全

Sincere thanks to @StateDept for notifying Congress of the sale of 66 #F16 Block 70 aircraft. The US$8 billion deal is a vote of confidence in #Taiwan-#US relations & will help us maintain cross-strait peace & defend our democracy. JW https://t.co/77e2NlzWLi

（via @LockheedMartin） pic.twitter.com/hHr67tC1Cm — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） August 21, 2019

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