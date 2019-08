推特、臉書開鍘假訊息帳號 吳釗燮力挺：台灣民主也不容挑戰

2019-08-20 14:42

〔即時新聞/綜合報導〕身為社群媒體雙巨頭的臉書(Facebook)和推特(Twitter)近日雙雙發出聲明表示,將針對受中國官方控制的帳號作出制裁,推特更是開鍘,共刪除936個、停權20萬個發送香港「反送中」假訊息的帳號。對此,外交部長吳釗燮也在推特上讚賞臉書和推特此舉,並強調「台灣民主不容挑戰」。

在推特和臉書對中國假訊息帳號開鍘之後,吳釗燮今日在外交部官方推特上PO文,對於推特和臉書針對中國官方精心策劃、攻擊香港民主派之行為,所做出停權和刪除帳號表示讚賞。

吳釗燮希望這場對中國打壓民主的「戰爭」,可以擴大到對世界各地「反民主」的戰爭,他特別提及「特別是台灣的民主」。字裡行間透露台灣民主也不容任何勢力挑戰,守護台灣民主之心堅毅。

I applaud the action taken by @Twitter & @facebook against state-orchestrated attacks on pro-democracy forces in #HongKong. Greatly look forward to seeing the battle broadened to those undermining democracy in general, #Taiwan’s in particular. JW https://t.co/2GSzgG6OgZ