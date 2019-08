中國散布假新聞抹黑反送中！ 推特、臉書停權20萬帳號

2019-08-20 07:32

〔即時新聞/綜合報導〕社群媒體巨頭推特19日宣布,刪除936個帳號、停權20萬個帳號,指這些受到中國官方控制的帳號,製造香港反送中運動的相關假消息,並強調推特拒絕為國家控制的新聞媒體提供廣告。臉書也做出類似行動,該公司19日宣布刪除7個粉絲專頁、3個社團和5個帳號,調查發現這些帳號與中國政府有關。

推特聲明指出,已經刪除936個帳號,停權20萬個帳號,這些帳號受到中國政府控制,散布有關香港民主運動的假訊息,企圖損害香港政治運動的合理性。由於推特在中國被禁,許多帳號利用VPN翻牆進入推特,但是一些帳號從中國特定未被禁止的IP進入推特。推特說,這些操縱行為對他們的服務沒有任何影響,但違反公司建立的基本原則。

推特還在另外一則聲明中說,「我們更新了廣告政策。展望未來,我們拒絕為國家控制的新聞媒體提供廣告。」

臉書也發表聲明 表示,19日刪除7個粉絲專頁、3個社團和5個個人帳號,這些頁面同樣被指涉嫌散布香港反送中運動的假新聞、假消息,其中有粉絲頁面有近1萬5000名粉絲,另有一個社團有2200個成員。臉書還說,儘管這項行動背後的人試圖隱瞞自己的身份,但臉書的調查發現與中國政府相關的個人之間有關聯。

We're disclosing coordinated account activity focused on the ongoing protest movement in Hong Kong. Our investigations have found that these accounts are linked to state-backed information operations from mainland China.https://t.co/Pc9R90Dp85