中國散布假新聞抹黑反送中！ 推特、臉書停權20萬帳號

2019-08-20 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨頭推特19日宣布，刪除936個帳號、停權20萬個帳號，指這些受到中國官方控制的帳號，製造香港反送中運動的相關假消息，並強調推特拒絕為國家控制的新聞媒體提供廣告。臉書也做出類似行動，該公司19日宣布刪除7個粉絲專頁、3個社團和5個帳號，調查發現這些帳號與中國政府有關。

推特聲明指出，已經刪除936個帳號，停權20萬個帳號，這些帳號受到中國政府控制，散布有關香港民主運動的假訊息，企圖損害香港政治運動的合理性。由於推特在中國被禁，許多帳號利用VPN翻牆進入推特，但是一些帳號從中國特定未被禁止的IP進入推特。推特說，這些操縱行為對他們的服務沒有任何影響，但違反公司建立的基本原則。

推特還在另外一則聲明中說，「我們更新了廣告政策。展望未來，我們拒絕為國家控制的新聞媒體提供廣告。」

臉書也發表聲明 表示，19日刪除7個粉絲專頁、3個社團和5個個人帳號，這些頁面同樣被指涉嫌散布香港反送中運動的假新聞、假消息，其中有粉絲頁面有近1萬5000名粉絲，另有一個社團有2200個成員。臉書還說，儘管這項行動背後的人試圖隱瞞自己的身份，但臉書的調查發現與中國政府相關的個人之間有關聯。

相關連結：

We're disclosing coordinated account activity focused on the ongoing protest movement in Hong Kong. Our investigations have found that these accounts are linked to state-backed information operations from mainland China.https://t.co/Pc9R90Dp85 — Twitter Safety （@TwitterSafety） August 19, 2019

We have updated our advertising policies. Going forward, we will not accept advertising from state-controlled news media. Find out more: https://t.co/V4wYRXQTtl — Twitter Safety （@TwitterSafety） August 19, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法