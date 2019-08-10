台媒遭中國滲透 吳釗燮重砲：不會向國台辦的瘋子投降

2019-08-10 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕路透昨日（9）揭露中國至少付錢給台灣5個媒體集團，以新聞報導包裝，宣傳中國統一大業思想。對此，外交部長吳釗燮今日在推特上開砲，大力抨擊北京政府，呼籲台灣人須團結一致。

外交部推特上表示，台灣人民必須要團結一致對外，而不是聽取那些收髒錢而聽北京政府的「假先知」，向我們說教，要求我們向中國叩首、打倒美國。文章最末寫道，台灣人不會向威權專制主義以及國台辦那群瘋子投降，甭想！吳釗燮最後署名，火藥味濃厚。

路透社昨日報導指出，一家位於台北的主要報紙，在其新聞網上讚揚中國政府的招商計畫。報導雖未指稱哪些媒體收受中資，但消息人士透露，多數報導由中國國台辦資助，但也有中國各地政府資助的報導。

.@Reuters has exposed #China’s efforts to twist public opinion in #Taiwan! The people must rally around the flag, not listen to false prophets who accept dirty cash & preach bowing to Beijing & spurning the #US. We'll never surrender to authoritarianism & GTB lunatics. Never! JW https://t.co/T6IopS2nZQ — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） August 10, 2019

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