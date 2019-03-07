美方稱吳釗燮「台灣」外交部長 竟遭藍委要求改掉台灣2字

2019-03-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕外交部昨（6）日公布，外交部長吳釗燮應洛杉磯事務協會（LAWAC）邀請，將於3月11日在洛杉磯發表演講，協會在網站上也以「台灣外交部長」（Foreign Minister, Taiwan）介紹吳釗燮；沒想到卻引來國民黨立委不滿，要求改回「Republic of China （Taiwan）」。

根據《中時電子報》報導，國民黨立委童惠珍認為，「LAWAC」以「台灣」介紹吳釗燮部長的方式相當不妥，因為海外華人的最大公約數就是護照封面所標記的Republic of China （Taiwan）。她認為，透過一些小手段把國內的政黨、藍綠、統獨對立帶到海外，只會傷害海外華人的團結一致，對台灣百害而無一利。

童惠珍也表示，外交部應該正式致函要求「LAWAC」正名吳釗燮部長的職稱；而外交部對此不表示意見，僅回應「洛杉磯世界事務協會」是無黨派色彩的非營利組織，宗旨在促進美國人民與外界交流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/