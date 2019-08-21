美售台F16V戰機 中國氣炸嗆制裁、美國務卿回應了

2019-08-21 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普早在18日證實，批准出售台灣F-16V戰機，中國外交部19日威脅，要求美國立即取消該軍售，否則將採取必要措施。對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）接受專訪時回應，表示美國的行為符合美國過往的政策，美方只是履行對所有各方的承諾而已。

中國外交部發言人耿爽19日在例行記者會上表示，美售台武器嚴重違反「一中原則」和「中美三公報」，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，要求美國立即取消該項軍售計畫，以及停止售台武器和軍事聯繫。耿爽揚言，所造成的一切後果將由美方承擔，嗆「中方將根據形勢的發展採取必要的措施來維護自身利益」。

龐皮歐19日接受《福斯新聞》的「On the Story」訪談節目專訪，對於中國威脅採取必要措施，他表示，川普總統批准上星期四或五送交國會的通知，以便能夠推進對台出售F-16戰機，「這些與美中兩國的各種安排、歷史關係，以及最重要的美中聯合三公報之間保持一致。我們的行為符合美國過往的政策，我們只是履行我們對所有各方的承諾而已。」

美國國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）今天正式公告，國務院已經批准對台灣出售66架F-16C / D Block 70戰機，以及相關設備和支援，估計費用為80億美元，且行政部門已經正式通知國會。

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