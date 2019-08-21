美售台F-16V 王定宇秀價格比較圖曝未來台灣可分配獲利

2019-08-21 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部國防安全合作局今正式公告，國務院已批准對台出售66架F-16V戰機（F-16C / D Block 70）與相關設備、支援，估計80億美元，行政部門已正式通知國會。對此，民進黨立委王定宇今日下午也在臉書解析，究竟台灣買的F-16V包括適形（型）油箱，是買貴了還是合理價，並出示數個國家價格比較圖。

王定宇在文中表示，該款F-16V是印太地區、最強、最先進中輕型戰機，許多系統、塗料與F-22、F-35相同，考慮取得時程與成本、維護成本、訓練銜接成本後，不僅「確實是台灣最佳的選項」，也是27年來唯一新戰機軍售案，看中共「氣急敗壞」就知此事做對了。

王定宇也在文中「獨家提供」目前已買F-16V的國家及價格比較圖，可發現同樣採裸機計算，「其他國家都是美國的正式邦交國，平均每架F-16V的價格為1.49億美金，台灣取得價格為1.217億美金，是顯著低於市場價格」，且「台灣有投資F-16V的研發，未來各國所有的軍售案或構改案，台灣都可以分配獲利」。

王定宇在文中指出，或許有人會說「買比較多會比較便宜」、「台灣的戰略位置重要，美國為了自己的利益，所以可以便宜一點」。不過，王認為，軍售並非菜市場買菜，多量不表示成本降低，「反而是未來作維成本、訓練成本比較有影響」；另外，看看巴林對美在中東、反恐重要性，「他們單價也是1.49億美金」。

王定宇在文中總結，這次軍售案「確實談出了一個合理的價格」，也成就台美關係再度突破。

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