美宣布售台F-16V戰機 蔡適應讚價格實惠、技術新

2019-08-21 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院於美東時間20日正式通知國會，將對台軍售66架F-16V戰機（F-16 C/D Blcok 70），消息傳出讓國人振奮。立委蔡適應今日（21日）臉書上表示，相隔27年來台灣再度以實惠價格獲得全新4.5代戰機，感謝美國協助。

在上會期擔任外交及國防委員會召委，立委蔡適應臉書發文表示，美國政府昨天正式通知國會對台軍售戰機，是今年繼M1A2後再次出現的重量級軍售，也讓2019年整體採購額突破107億美金（3351億新台幣）。

針對F-16V戰機，蔡適應也點出幾項重點，本次軍售價格約80億美金（2505億新台幣），據估算是美國2009年以來對外軍售F-16戰機中，單價最低的一筆，價格非常實惠。

蔡適應指出，這是台灣相隔27年首度獲得新戰機，戰力上可以更替我們已經到達中壽期的戰機機隊；雖然雖然名稱都是F-16，但F-16V獲得許多5代戰機新技術，與1992年的戰機相比儼然是全新機種。

蔡適應表示，他期盼國防部能針對飛官招募培訓、後勤體系負擔性、軍事單位裝備零附件購製及保修預算額等項目對外說明，確保沒有誤解。他承諾，會在立法院監督相關預算，讓整個計畫如期進行、不會拖延。

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