苦等近15年！ 台灣終於採購先進版F-16戰機

美國國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）今天正式公告，國務院已經批准對台灣出售66架F-16C / D Block 70戰機，以及相關設備和支援。（美聯社資料照）

2019-08-21 14:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防安全合作局今日正式公告，美方確定售我F-16C/D Block70戰機（並升級為F-16V），並確定採用推力更大的F110發動機。事實上，我國自1997年籌獲150架F-16A/B Block20戰機後，前總統陳水扁執政時，極力向美方爭取更先進的F-16C/D購型戰機，卻遲未獲美方同意，直到兩岸軍力失衡之際，美方才首肯這項軍購案，我方至少等了將近15年。

事實上，我國向美方採購的F-16A/B Block20戰機，雖擁有不錯的空中纏鬥能力，讓兩岸空中戰力不至於失衡，但據了解，陳水扁執政時期思量兩岸軍力發展，約在2005年左右向美方拋出66架F-16 C/D的想法，但礙於國際局勢等考量，美方考量遲未點頭，並在2011年透過對台軍售方式，升級我國既有的F-16戰機為「F-16V」。

不過，相較於F-16C/D等後續機型，我國既有的F-16A/B Block20戰機採用「F100-PW-220」發動機，放眼各國各型戰機已稍顯不足，因此在我國持續爭取下，美方販售的-16C/D Block70戰機，將搭配「F110-GE-129」，推力預計將比我國現役同型機大將近25％，屆時也將使新機的掛載能力進一步強化。另軍方也考量，新購F-16戰機和我國現役戰機裝備、彈藥具共通性，也可增加運用彈性與後勤便利度。

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