美隔27年再售台新戰機 F-16V可搭最新響尾蛇飛彈

2019-08-20 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普批准對台F-16V戰機的軍售案，引發各界高度關注，據空軍司令部指出，F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，最大改良是配備AESA雷達，並可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，加上推力變大、航程增加，讓F-16的戰力大躍進。

美國總統川普批准售台F-16V戰機的軍售案中，我國新購66架F-16V戰機，是從新型的F-16「Block 70」機型升級而來，國防部智庫、國防安全研究院國防產業發展研究所長蘇紫雲指出，目前我國現役F-16V，是由F-16A/B「Block 20」所升級，相較於F-16「Block 20」曾被揶揄是「威力弱化版」，F-16「Block 70」不僅戰機發動機性能會更加提升，未來也可搭配適型油箱使用，增加航程之餘也克服推力不足問題。且我方採購的F-16V戰機所配置的AESA，還具備對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能。

《ETtoday》報導引述空軍司令部指出，F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力，換裝AN/APG-83型的AESA雷達，具備可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能，改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統等，更可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，且除了這些增加戰力的裝備優勢，F-16V的轉換訓練也是最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力。

報導提到，上次美國對台出售戰機，是1992年前美國總統老布希（George H.W. Bush）時，同意出售包括120架F-16A型與30架F-16B型，共150架F-16戰機，採購計畫取名為「和平鳳凰計畫」，總金額達到60億美元。如今時隔27年，美方將出售總值約新台幣2500億元的66架F-16V戰機給台灣，國防部將向立法院提出特別預算，並將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法