美國務院批准F16V戰機案 外交部：強化台灣追求和平信心

2019-08-21 08:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院於美東時間20日正式通知國會，將軍售台灣66架F-16V戰機，約80億美元，是川普政府任內第5度對台軍售。外交部發言人歐江安今天對此表達歡迎與感謝美國川普政府貫徹對台安全承諾，並指出此次重大軍售強化台灣追求兩岸和平的信心。

美國國務院於美東時間20日通知國會，美國政府將售予台灣新一代F-16V（BLK 70）戰機。美國國防部負責軍售業務的國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，這項軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持可信國防。此案將待國會通過。

外交部發言人歐江安今天對此表示，外交部表達誠摯歡迎與感謝，我國也對川普政府在台美共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，持續不斷以具體作為履行該法，並貫徹「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷謝忱。

歐江安指出，川普政府這次同意售予我國總值約80億美元的F-16V戰機軍售案，此重大軍售，不僅有助於強化台灣空防戰力、增進國家安全、展現自我防衛決心，更對於建構穩定兩岸關係、維護台海和平與繁榮，及保衛我國人自由、民主的生活方式均極具關鍵、意義重大，也強化台灣追求兩岸和平的信心。

歐江安說，近來中國在台灣周遭不斷進行軍事操演，破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也已引起鄰近國家的憂慮，這次戰機軍售案更再次應證台美安全夥伴關係日益密切友好。

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