國台辦批民進黨「寡廉鮮恥」 陸委會回嗆：缺乏文明水準

2019-08-22 17:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國務院批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，中國國台辦今天再次透過新聞稿批評，「民進黨當局罔顧台灣同胞福祉利益、身家性命、賣身投靠、寡廉鮮恥，執意要將2300萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。」對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在下午的例行記者會表示，有關中國國台辦近日對台美軍售的批評，完全缺乏妥善處理兩岸關係的基本態度及文明水準。

國台辦發言人馬曉光稱，美方不顧中方強烈反對，執意對台軍售，野蠻干預中國內政，肆意違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係，公然破壞兩岸關係和台海地區和平穩定。

對此，邱垂正強調，要正告北京當局，中共對台不放棄使用武力，更頻繁以海、空軍行動侵擾我空運及海域，根本性違反國際法和國際關係和平的基本原則，這才是讓台海情勢緊張的主因，更損害兩岸和平繁榮和人民的福祉利益。

邱垂正指出，台灣對外採購軍備及加強自我防衛的能力，是為維護台海和平、捍衛國家主權、民主體制的必要作為，中共無理歸責，不會改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。

邱垂正說，台灣從來不曾隸屬中華人民共和國，但中共長期以來昧於中華民國存在的事實，更在「習五條」後，加大對台打壓，逼迫台灣接受其片面的政治主張，台灣絕對不會退縮屈服。「我們呼籲北京當局應該停止武力侵台的霸道行徑，切勿誤判情勢升高台海區域緊張情勢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法