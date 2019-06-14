柯文哲：香港鬧成這樣 被國台辦讚賞實在尷尬

2019-06-14 16:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受台視專訪時，重申「兩岸一家親」與「五個互相」，中國國台辦發言人安峰山回應，「我們表示讚賞」，獲得國台辦「讚賞」，柯則直呼太令人尷尬了。柯文哲今下午受訪時再被問到此事，柯文哲說，香港鬧成這樣子，被他（指國台辦）讚賞反而實在是尷尬。

柯文哲下午出席警局金吾獎頒獎典禮，並接受媒體聯訪。媒體問到獲得國台辦讚賞，為什麼覺得尷尬？柯文哲直言，「那張考卷怎麼考都不會及格，就是不會考超過60分」，

柯說，「所以他（指國台辦）說讚賞，我說天啊！心裡想說哇這真的是尷尬」，特別香港鬧成這個樣子，被讚賞反而實在尷尬。媒體問覺得在害你嗎？柯則說，「也不是我啦！唉，能不能不要講我好話嗎。」

民進黨大老林濁水認為國台辦讚賞柯，「柯文哲不是考55分了，至少95分」，對此柯文哲表示，抹紅柯文哲是民進黨一項最重要的戰術，所以是預料中的事。媒體問對方是真的讚賞你？柯嘆氣說，「齁，我覺得很痛苦」。

媒體追問是否覺得會失去台獨選票，柯文哲則說，對他來講，以平常心面對，他每次都跟團隊說「戰略、戰術、戰鬥」，戰略還是要去確定，不要因為一時波浪，去改變你的航向，還是要穩健往預定方向前進。

媒體再問年輕選票是否會產生滑坡效應？柯文哲不諱言，「還是會啊！」但他強調，不要因為一時事件就搖擺，「我已經學乖了」，戰略方向還是要確定。

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