中評論家稱F-16V「將淘汰的三代機」 我斥：四代半且CP值高

2019-08-22 21:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院宣布將售我66架F-16 Block70戰機，總價約80億美元。不過，有中國軍事專家透過媒體表示，這是一筆「凱子軍售」，因為台灣「四代機的價格去買即將淘汰的三代機」。但我國空軍司令部今日駁斥，我國買的這批F-16V Block70戰機屬4.5代戰機，並非「即將淘汰的三代機」，這屬於錯誤的假訊息。

空軍表示，依據國際主流標準，第「4.5」代戰機係提升第四代戰機航電及作戰能力，具主動電子掃描陣列雷達、資料鏈路傳遞、提升型航電系統，作為第五代戰機前之過渡機種，但性能及價格比（C/P值）通常比第五代戰機更具優勢。

空軍也說，本次美方同意供售之F-16V Block70型戰機具備先進航電系統、內建電戰套件、數據鏈路、ASEA雷達及部分匿蹤等功能，均符合國際主流標準，為第「4.5」代戰機，絕非媒體所述「係買淘汰的三代戰機」，屬於錯誤、假訊息，特此澄清，籲請國人放心。

事實上，世界各國對於戰機世代的解釋方式不同，以現今主流論，1970年至今的多數戰機屬於「第四代戰機」，其特徵為配備大推力渦輪扇發動機、數位電子儀表、複合式材料應用甚至部分匿蹤性能，包括美製F-15、F-16、F/A-18戰機、中國殲10、殲15、殲16戰機、我國IDF經國號戰機、俄羅斯（含蘇聯）米格29、米格31、蘇愷27、蘇愷30、法國幻象2000戰機等。

但中國有一論述，較世界現今主流認定減一個世代，差異在於中國自1950年起，每二個10年劃分一個世代，因此中國最新的殲-20戰機，在國際主流認定為「第五代」戰機，中國卻稱為「第四代」。和F-16戰機同世代的殲-10戰機，則稱為「第三代」。

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