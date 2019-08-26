柯P與小英都見過蔡衍明？ 他解析「見面後故事」狠酸

2019-08-26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來與旺中集團董事長蔡衍明槓上，自爆和柯文哲會晤10幾次，柯P坦言和蔡衍明、蔡衍明的哥哥蔡衍榮都相當熟，蔡衍明25日釋出影片宣稱，他也和總統蔡英文當面溝通過4次。對此，民進黨立委王定宇指出，就算柯文哲與蔡英文都見過蔡衍明，但見面之後的表現，正好印證2人不同的政治領袖風格和骨氣。

蔡衍明日前自爆和柯文哲見面10幾次，柯文哲事後在電視節目澄清沒跟蔡衍明吃過10幾次飯，指稱雙城論壇就佔了10次。蔡衍明25日釋出7月中在公司內部當眾談話的影片，宣稱曾親自跟蔡總統溝通過4次。

「見面？見面之後的故事才精彩...。」對此，王定宇在臉書隱喻地表示，「有人」（應指柯文哲）見了十幾次後，變成了不得罪中共的「一家親」，得到了「中共代理人財團」的友好回饋，得到了國台辦的「讚賞」。

王定宇說，「有人見了3次（應指蔡英文，蔡衍明在影片中自稱4次），對維護台灣主權寸土不讓，在台美關係、國防自主、經濟表現上都有顯著的成長」。結果遭受中共的文攻武嚇，得到了「中共代理人財團」的時時刻刻的負面報導、攻擊、抹黑。

王定宇直言，見面之後的表現，正好印證了政治領袖的風格和骨氣，而這個不同也會帶給台灣「進入中國內政vs. 站穩國際舞台」二個不同的發展路徑。

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